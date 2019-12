Souverän zum 62. Sieg: Shiffrin zieht mit Moser-Pröll gleich

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:50,45

2. Petra Vlhova (SVK) 1:52,74 +02,29

3. Anna Swenn-Larsson (SWE) 1:53,18 +02,73

4. Christina Ackermann (GER) 1:53,53 +03,08

5. Nina Haver-Löseth (NOR) 1:53,86 +03,41

6. Katharina Liensberger (AUT) 1:54,18 +03,73

7. Roni Remme (CAN) 1:54,33 +03,88

8. Katharina Gallhuber (AUT) 1:54,60 +04,15

9. Michelle Gisin (SUI) 1:54,73 +04,28

10. Irene Curtoni (ITA) 1:54,85 +04,40

11. Kristin Lysdahl (NOR) 1:55,07 +04,62

12. Chiara Mair (AUT) 1:55,12 +04,67

. Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:55,12 +04,67

14. Marlene Schmotz (GER) 1:55,33 +04,88

15. Magdalena Fjällström (SWE) 1:55,49 +05,04

16. Emelie Wikström (SWE) 1:55,52 +05,07

17. Gabriela Capova (CZE) 1:55,54 +05,09

18. Asa Ando (JPN) 1:55,65 +05,20

19. Ana Bucik (SLO) 1:55,79 +05,34

20. Aline Danioth (SUI) 1:55,93 +05,48

21. Franziska Gritsch (AUT) 1:55,96 +05,51

22. Mina Fürst Holtmann (NOR) 1:56,16 +05,71

23. Ylva Staalnacke (SWE) 1:56,31 +05,86

24. Alexandra Tilley (GBR) 1:56,77 +06,32

25. Lena Dürr (GER) 1:58,01 +07,56