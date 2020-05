Sotschi: Rekordanzahl an Doping-Tests

Wenig Anlass zu Euphorie sorgte aber noch vor einigen Wochen die Entziehung der Akkreditierung des für die Sotschi-Proben zuständigen Moskauer Labors und ihre Wiederzuerkennung unter Auflagen. Die Welt-Anti-Doping-Agentur ( WADA) hatte beträchtliche Mängel im Qualitätsmanagement festgestellt.

Für die Analyse der Olympiaproben sollte das Labor und seine eigens eingerichtete Außenstelle in Sotschi aber alle Auflagen erfüllen, hatte es jüngst geheißen. Anders als bei Olympia 2012 in London werden in Sotschi übrigens keine Experten des österreichischen WADA-Labors Seibersdorf aushelfen.

Das IOC lässt sich das olympische Testprogramm wieder einige Millionen Euro kosten. Eine Vielzahl an überführten Dopingsündern ist aus Erfahrungsgründen aber nicht zu erwarten. Denn in den vergangenen 40 Jahren gab es während Olympia weniger als zwei Dutzend Fälle. Darin sind aber beispielsweise einige österreichische Langläufer, Biathleten und deren Betreuer, die aufgrund von Dopingfunden bei den Razzien 2006 in Turin nachträglich bestraft wurden, nicht enthalten. 2010 in Vancouver wurde nur eine polnische Langläuferin erwischt.