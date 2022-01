Sofia Goggia siegt in der Cortina-Abfahrt vor Ramona Siebenhofer

Blindflug bei strahlendem Sonnenschein: Böiger Nordwind machte am Samstag die Frauen-Abfahrt in Cortina d’Ampezzo zum Glücksspiel. Zwar wurde der Start um rund 20 Fahrsekunden nach unten verlegt, womit auch der spektakuläre Ritt durch den Tofana-Schuss entfiel, doch auch so trieb der Wind immer wieder Schneewolken über die Pista Tofana und nahm den Frauen die Sicht.

Den Durchblick behielt die Superfrau der schnellsten Disziplin: Sofia Goggia wurde zwei Mal vom Winde verweht und verschwand in einer Schneewolke, stand drei Mal vor dem Ausfall – und doch war die 29-jährige Italienerin wieder die Schnellste.

Als hätte sie nicht eine Woche zuvor in Altenmarkt-Zauchensee einen kapitalen Sturz gebaut, riskierte die Olympiasiegerin alles und wurde mit dem 17. Weltcupsieg belohnt, dem sechsten in dieser Saison, dem vierten in einer Abfahrt. Mit 1:06,98 Minuten war es übrigens die bislang kürzeste in Cortina.

So stand sie dann im Ziel, die Arme ausgebreitet, als wollte sie sagen: „Na, wie war das?“ Und Sofia Goggia nickte zur Selbstbestätigung. „Ich hatte so viel Wind, ich habe die Piste nicht gesehen. Es war ein wildes Rennen“, sagte Goggia, „ich bin superglücklich, wie ich gefahren bin. Das war der beste Tag auf Skiern in meiner Karriere.“