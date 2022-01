Sofia Goggia dominiert das Abfahrtstraining in Zauchensee

Gehen und Kommen

Nicht am Start ist Mikaela Shiffrin, die Siegerin des Nachtslaloms von Schladming feilt an diesem Wochenende an den technischen Disziplinen, wo die Amerikanerin in den letzten Wochen einigen Aufholbedarf ausgemacht hat. Zwischen den zahlreichen Rennen hatte sie kaum Zeit fürs Training, zudem war sie ja auch noch durch einen Corona-Infektion außer Gefecht. Und anders als sonst hat die 26-Jährige ja dieses Mal auf eine Pause Mitte Dezember verzichtet.

Auch Shiffrins Teamkollegin Breezy Johnson fehlt an diesem Wochenende. In jeder Abfahrt dieses Winters war 25-Jährige Zweite, nun hat ein Trainingssturz die Amerikanerin außer Gefecht gesetzt – neben Prellungen sorgt vor allem eine Schnittwunde am Knie für Probleme, die mit mehreren Stichen genäht werden musste.

Dafür schnallt Petra Vlhova erstmals in dieser Saison wieder die langen Skier an, zuletzt war die Slowakin am 27. Februar 2021 im italienischen Val di Fassa Zwölfte in der Abfahrt geworden. Durchaus auch ein olympischer Fingerzeig in Richtung Kombination bei den Spielen in Peking. Mehr als der 31. Rang vom Freitag (+2,87) ist der 26-Jährigen durchaus zuzutrauen, auch wenn es bislang in den Speeddisziplinen erst für einen Podestplatz gereicht hat (Zweite im Super-G in Garmisch-Partenkirchen vor knapp einem Jahr).