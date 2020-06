Herr Karl und die beleidigten Bandscheiben

Bis jetzt steht die Snowboard-WM am Kreischberg für die österreichischen Lokalmatadore und Medaillenanwärter unter keinem guten Stern. Nachdem Snowboardcrosser Markus Schairer ( Knöchelverletzung) bereits kurzfristig ausgefallen war, plagt sich nun auch Benjamin Karl mit Schmerzen herum. Bei einer MR-Untersuchung wurde beim Vierfachweltmeister ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert.

"Ich habe schon vor einiger Zeit gemerkt, dass ich im linken Fuß weniger Kraft habe, die Zehen taub werden und die Feinmotorik eingeschränkt ist", erklärte der 29-Jährige. "Meine beiden WM-Starts sind aber nicht in Gefahr", versichert der Niederösterreicher.

Allerdings haben die beleidigten Bandscheiben den Medaillenanwärter stark beeinträchtigt. Zuletzt sei kein Lauftraining mehr möglich gewesen, mit Physiotherapie und Schmerzmitteln will der Parallelläufer für die WM-Bewerbe im Lachtal am kommenden Donnerstag und Freitag fit sein. "Ich denke weiter positiv und bin überzeugt, dass ich an die Leistungen der letzten Rennen anknüpfen kann", sagte Karl. Außerdem habe er in den vergangenen Wochen gelernt, mit der Verletzung und den Schmerzen umzugehen. Nach der Saison wird sich Benjamin Karl, der sich nun daheim in Osttirol auf seine WM-Einsätze vorbereitet, einem Eingriff unterziehen müssen.