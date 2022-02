Snowboard-Star Shaun White: "Das wird mein letzter Wettkampf"

Die Medaillen der Herren in der Halfpipe werden am kommenden Freitag ausgefahren. Bisher war die Saison f├╝r White alles andere als einfach. Unter anderem wurde der 35-J├Ąhrige von einer Kn├Âchelverletzung und einer Corona-Infektion zur├╝ckgeworfen. Erst auf den letzten Dr├╝cker, mit einem dritten Platz beim Weltcup in Laax in der Schweiz Mitte J├Ąnner, schaffte er noch den Sprung ins Olympia-Team der USA.

White hat seinen Sport gepr├Ągt wie kein anderer. Bei den Spielen 2006, 2010 und 2018 holte er in der Halfpipe Gold, 2014 wurde er Vierter. "We did it" w├╝rde er dem Kind sagen, das er einst war, so der Ausnahmeathlet r├╝ckblickend auf seine Laufbahn. Nie habe er etwas anderes werden wollen als Snowboarder. "Unglaublich" f├╝hle es sich an, was er erreicht habe. Und "stolz" sei er auch.