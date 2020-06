Shaun White bangt um die Olympia-Teilnahme

Während die Kärntnerin Anna Gasser beim Snowboard-Slopestyle in Cardrona mit Rang vier ihr bestes Weltcup-Ergebnis erreichte, wurde US-Superstar Shaun White ein Opfer des neuseeländischen Schlechtwetters. Der zweifache Olympiasieger verletzte sich im Training am Knöchel, womit sein Antreten beim ersten Halfpipe-Bewerb der Saison am 24. August fraglich ist. Bei einer längeren Zwangspause wäre sogar sein Olympia-Start in Gefahr, benötigt White doch eine Top-30-Platzierung im Weltcup, um das Ticket für Sotschi zu lösen.

Die Absage des Herren-Bewerbs kam für White jedenfalls zu spät. Die österreichischen Vertreter kamen glimpflich davon: Adrian Krainer und Mathias Weißenbacher mussten ohne Einsatz wieder die Heimreise antreten. Clemens Schattschneider hatte hingegen Pech, wäre er doch als Zweiter seines Qualifikationslaufes ins Finale eingezogen.