Snowboarderin Gasser holt 1. Medaille für Österreich

Der erst 17-jährige Schweizer Fabian Bösch hat am Mittwoch am Kreischberg mit 92,60 Punkten das WM-Finale im Ski-Slopestyle gewonnen. Die weiteren Medaillen gingen an den Australier Russell Henshaw und Noah Wallace aus den USA.

Der 19-jährige Osttiroler Viktor Thomas Moosmann verpasste Bronze um 1,2 Punkte und wurde Vierter. Luca Tribondeau landete auf Platz sieben.

Bei den Damen siegte die 18-jährige Deutsche Lisa Zimmermann (85,80 Punkte) vor der Britin Katie Summerhayes und Zuzana Stromkova aus der Slowakei.

Slopestyle Herren: 1. Fabian Bösch SUI 92,60 2. Russell Henshaw AUS 91,80 3. Noah Wallace USA 82,40 4. Viktor Thomas Moosmann AUT 81,20 5. Jonas Hunziker SUI 79,00 6. Robby Franco USA 78,60 7. Luca Tribondeau AUT 77,40