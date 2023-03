Snowboard: Halfpipe-WM-Titel gehen an China und Südkorea

Im Finish der Snowboard- und Ski-Freestyle-Weltmeisterschaften in Bakuriani (Georgien) sind am Freitag die Halfpipe-Entscheidungen auf dem Programm gestanden. In der Snowboard-Halfpipe waren keine Österreicher am Start, die Titel gingen an China und Südkorea. Bei den Männern gewann Lee Chaeun aus Südkorea vor dem Australier Valentino Guseli und dem Schweizer Jan Scherrer. Frauen-Weltmeisterin ist Cai Xuetong vor Elizabeth Hosking aus Kanada und Mitsuki Ono (JPN).