Anna Gasser sprang in eine neue Dimension vor

Die 27-Jährige sagt, sie habe den Sprung einmal am Airbag am Kreischberg versucht: "Dabei habe ich aber gedacht, dass ich diesen Trick doch lieber wieder von der Liste streichen würde, weil man, wenn was schief geht, schon mit Konsequenzen zu rechnen hat. Es kann leicht sein, dass man den dritten Flip zu viel corkt, man die Rotation also nicht stoppen kann, und so sehr einfach in Richtung 1440 überrotiert. Heute hab ich diese Erinnerung einfach ausgeblendet und am Ende hat alles geklappt und ich hab einen weiteren Trick, der sich für mich jetzt gar nicht wie ein so riesiger Meilenstein anfühlt, abgehakt".