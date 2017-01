Slalom: Velez-Zuzulova siegt in Zagreb

Veronika Velez-Zuzulova hat ihre Chance genutzt und ihren ersten Weltcupsieg in diesem Winter gefeiert. Weil Dominatorin Mikaela Shiffrin und die Schweizerin Wendy Holdener im ersten Durchgang ausgeschieden waren, feierte die Slowakin ihren vierten Slalom-Weltcupsieg. Rang zwei ging an ihre Landsfrau Petra Vlhova (+0,24 Sekunden Rückstand) vor der Tschechin Sarka Strachova (+0,52). Für die Slowakei war es der erste Doppelsieg im Weltcup.

Für die Österreicherinnen reichte es trotz hervorragender Ausgangslage nicht zu einem Podestplatz: Bernadette Schild, zur Halbzeit noch Zweite, fiel im Finale auf den fünften Platz (+1,16) zurück. Katharina Truppe verbesserte sich im zweiten Durchgang klar und schaffte als Neunte (+2,43) den Sprung in die Top Ten. Julia Grünwald holte als 16. (+3,99) ebenfalls noch Weltcup-Punkte, Michaela Kirchgasser und Katharina Liensberger schieden im Finale aus.

Foto: APA/AFP/STRINGER Für eine kleine Sensation sorgten Lelde Gasuna (Lettland) und Maria Shkanova (Weißrussland): Beide holten als 22. und 23. die jeweils ersten Punkte für ihre jeweiligen Länder. Insgesamt waren 18 Nationen im Finale vertreten.

Für Shiffrin markiert der Lauf in Zagreb das Ende einer beeindruckenden Serie: Mit dem Einfädler verzeichnete sie ihren ersten Ausfall in einem Weltcup-Slalom seit dem 29. Dezember 2012 (Semmering) - auch damals hatte Velez-Zuzulova gewonnen. Shiffrin war auf der Jagd nach dem 13. Sieg in Folge in einem von ihr bestrittenen Slalom. Ihren Ärger richtete sie nach dem unerwarteten Aus aber ausschließlich auf sich selbst. "Egal, wie die Piste oder das komische Licht war. Manchmal geht es eben nicht so, wie man es sich vornimmt. Selber schuld, ich kann niemand anderem als mir selbst die Schuld dafür geben", sagte die US-Amerikanerin.