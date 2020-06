Slalom-Krise: Eine WM ohne Qualifikationskampf

Auch Trainer Pfeifer geht nicht davon aus, dass sich in den kommenden Wochen trotz der fünf Slaloms in Zagreb, Adelboden, Wengen, Kitzbühel und Schladming an der Aufstellung noch etwas ändern wird. "Es wird kein anderer in dieser Zeit auferstehen. Außer ein Marco Schwarz explodiert im Jänner noch." Der 19-jährige Kärntner bestreitet am Dreikönigstag in Kroatien sein zweites Weltcup-Rennen.

"Es wird definitiv einen Neustart geben", sagt Pfeifer, auch in Hinblick darauf, dass Herbst, Raich und Matt nicht mehr ewig im Weltcup unterwegs sein werden. Man müsse Geduld haben. "Das wird zwei bis drei Jahre dauern", sagte der Slalom-Chef.

Auch im Riesentorlauf bleibt Marcel Hirscher derzeit der Einzelkämpfer der Ski-Nation. Einzig Benjamin Raich (zwei Mal Vierter) leistete dem Salzburger heuer Gesellschaft in den Top 10. Eine Situation, die auch dem Team-Leader zu denken gibt. "Ich kann mich erinnern, dass ich für meinen ersten Riesentorlauf in Sölden gegen Hermann Maier in der Qualifikation antreten musste. Davon sind wir jetzt weit weg", erinnerte sich Hirscher im Sky-Gespräch.

Auf das erste Herren-Rennen des Jahres 2015 hat sich der Slalom-Weltmeister auf der Reiteralm vorbereitet. "Tüfteln und Schrauben" lautete das Motto nach Rang sieben in Madonna di Campiglio. Dass Hirscher der Sljeme liegt, ist unbestritten: Zwei Mal in Folge war er zuletzt in Kroatien der Schnellste.