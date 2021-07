Kirchgasser im Aare-Slalom Vierte

Als zweite Slowakin nach Veronika Zuzulova hat Petra Vlhova ein alpines Ski-Weltcuprennen gewonnen. Die 20-Jährige triumphierte am Sonntag im Slalom von Aare in Abwesenheit der verletzten Seriensiegerin Mikaela Shiffrin ( USA) vor der Schwedin Frida Hansdotter (0,59 Sek.), der Norwegerin Nina Löseth (0,65) und der Salzburgerin Michaela Kirchgasser (1,06).

Die vergangenen fünf Slaloms waren saisonübergreifend im Weltcup allesamt an Shiffrin gegangen, der nach ihrem Sturz am Samstag beim Einfahren für den Riesentorlauf und einer möglichen schweren Knieverletzung eine längere Pause droht. Dass ausgerechnet Vlhova ihr auf dem obersten Stockerlplatz folgte, war eine Überraschung. Sie hatte zuvor im Weltcup im Slalom erst sechsmal angeschrieben, bestes Resultat war Rang sieben vergangenen Monat in Aspen gewesen.

"Das kommt schon überraschend, dass es so gut gegangen ist. Der erste Durchgang heute war mein bester Lauf überhaupt jemals. Ein Podiumsplatz wäre ein Traum", sagte die Slalom-Junioren-Weltmeisterin von 2014 zur Halbzeit. Im Gesamtweltcup führt weiterhin die US-Amerikanerin Lindsey Vonn, die im Slalom nicht am Start war. Neue Zweite ist Hansdotter mit 85 Punkten Rückstand.