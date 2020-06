Nicole Hosp kehrt zurück an ihren Urlaubsort

Mikaela Shiffrin hier, Mikaela Shiffrin dort: Wer soll diese US-Dame im Slalom stoppen? – Das schien die einzige Frage, die es nach der vergangenen Saison zu beantworten galt. Fünf der acht Slaloms hatte sie gewonnen, die Olympia-Goldene und die Disziplinenwertung gab es noch obendrauf. Doch in ihrer Paradedisziplin will es für die 19-jährige Miss Slalom in dieser noch jungen Saison nicht so recht klappen.

In Levi musste sie sich mit Rang elf zufriedengeben. In Aspen wurde sie Fünfte. Dafür setzten sich zwei routinierte Läuferinnen durch: Tina Maze und Nicole Hosp. Im dritten Slalom der Saison in Åre will Shiffrin am Samstag an alte Erfolge anschließen (9.30 bzw. 12.30 Uhr, live ORFeins): Schließlich konnte sie auf dem WM-Hang von 2007 die letzten beiden Weltcup-Slaloms gewinnen.