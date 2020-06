Slalom-Gold bei der Junioren-WM

Besser hätte die Junioren-WM im italienischen Roccaraso aus österreichischer Sicht nicht beginnen können: Stephanie Brunner holte am Donnerstag im Damen-Slalom Gold vor der Schwedin Paulina Grassl und der Slowakin Petra Vlhova.



Die seit Kurzem 18-jährige Tirolerin, die in den letzten beiden Europacup-Slaloms vor der WM nicht ins Ziel gekommen war, siegte mit 1,12 Sekunden Vorsprung. Kleiner Wermutstropfen: Bis auf die Hippacherin Brunner und Mirjam Puchner (24.) kam keine Österreicherin ins Ziel. Am Freitag geht die WM mit der Herren-Abfahrt weiter.