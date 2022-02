Skisprung-Ass Sara Marita Kramer meldet sich auf dem Podest zurück

Sara Marita Kramer hat sich beim zweiten Heim-Weltcup in Hinzenbach wieder auf dem Podest zurückgemeldet: Nur die Slowenin Nika Kriznar war am Sonntag für die Weltcupführende aus Salzburg außer Reichweite, nach der Bestweite in beiden Durchgängen lagen beachtliche 20,3 Punkte zwischen dem Topduo. „Ich bin erleichtert, dass es so gut geklappt hat“, sagte Kramer.

Die 20-Jährige, die wegen einer Corona-Infektion die Olympischen Spiele in Peking verpasst hatte, lag bei Halbzeit des Bewerbes auf der ungeliebten Kleinschanze noch an zehnter Stelle, 91,5 Meter im Finale brachten sie aber noch aufs Stockerl. Kriznars Landsfrau Ursa Bogataj, am Samstag noch Siegerin in Hinzenbach und bei Olympia mit zwei Goldmedaillen dekoriert, musste zuschauen, nachdem sie schon in der Qualifikation disqualifiziert worden war, weil sie zu früh losgefahren war.