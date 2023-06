Premiere für die Skispringer: "Hoffe, dass das ein Umbruch ist"

Es liegt an der Liebe der Polen zum Skispringen, dass die Wintersportart erstmals bei einem Großereignis im Sommer im Programm ist. Sara Marita Kramer und Kollegen springen diese Woche in Zakopane im Rahmen der European Games um Medaillen. Frauen und Männer bestreiten von Dienstag bis Samstag auf Matten je einen Bewerb auf Normal- und Großschanze sowie eine Mixed-Konkurrenz.

Immer stärker wurde in Zeiten des Klimawandels die Diskussion, die Skisprung-Bewerbe aus dem Kern-Winter herauszulösen. Schon der Beginn der vergangenen Weltcup-Saison war mit Hybrid-Springen Anfang November in Wisla (POL) früher als davor üblich. Zu Ende ging die Punktejagd erst Anfang April, allerdings auf Schnee. In Österreichs Team steht man der neuen Erfahrung bei den Kontinental-Bewerben offen gegenüber. „Ich hoffe schon, dass das für uns ein Umbruch ist, dass man weiß, wir können im Sommer genauso springen“, sagte Chiara Kreuzer.