Skispringen: Weltcup-Triple im Jänner in Österreich geplant

Wie aus der überarbeiteten Kalenderplanung des Internationalen Skiverbandes (FIS) hervorgeht, könnte nach den beiden traditionellen Tournee-Springen in Innsbruck (4. Jänner) und Bischofshofen (6.) am darauffolgenden Wochenende in Bischofshofen auch noch ein Teamspringen (8./9.) stattfinden.

Die Termine mit dem Auftakt in Nischnij Tagil (20./21. November) und dem Finale in Planica (25.-27. März) müssen aber noch offiziell bestätigt werden. Im Frauen-Weltcup soll am 17. Dezember in Ramsau von der Normalschanze gesprungen werden, ehe unmittelbar nach den Winterspielen von Peking (4.-20. Februar) ein Hinzenbach-Triple (25.-27.) steigen könnte.