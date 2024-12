Nächste Punktlandung: Ein ÖSV-Springer ist Stammgast auf dem Podium

Daniel Tschofenig springt gerade die beste Saison seiner noch jungen Karriere. Der 22-jährige Kärntner ist in diesem Winter ein Muster an Konstanz und war in allen sieben Bewerben in den Top 6.

Beim Weltcup in Titisee-Neustadt setzte Tschofenig seinen Erfolgslauf fort und landete auf dem Stockerl.