ÖSV-Star Fettner: Der Skispringer mit der längsten Sieglos-Serie

Der 13. November 2025 war ein besonderer Tag in der besonderen Karriere von Manuel Fettner. Denn an diesem Tag verabschiedete sich der 40-Jährige hochoffiziell von den Mattenschanzen dieser Welt. „Das war heute mein allerletzter Sprung auf Matte“, verkündete der Routinier ohne Wehmut, nachdem er das Training am Bergisel beendet hatte.

Debüt 2001 Ab sofort wird nur mehr auf Schnee gesprungen, und Manuel Fettner, der nach dieser Saison einen Schlussstrich zieht, kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass er in der Skispringer-Pension noch einmal abhebt. „Ich springe danach sicher nicht mehr“, sagt der Team-Weltmeister (2013) und Team-Olympiasieger (2022).

10.000 Sprünge Wer kann es ihm auch verdenken? Manuel Fettner bereichert schon seit 2001 den Weltcup und hat mittlerweile an die 10.000 Sprünge absolviert.