Wintersport

Keine Energie: ÖSV-Skispringerin Eder beendet die Saison vorzeitig

Die zweifache Saisonsiegerin Lisa Eder verzichtet auf die Skifliegen in Vikersund und in Planica.
Christoph Geiler
21.03.2026, 17:13

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Keine Energie: ÖSV-Skispringerin Eder beendet die Saison vorzeitig

Das österreichische Frauen-Skisprung-Team muss im Saisonfinish ohne Lisa Eder auskommen. Die 24-jährige Salzburgerin beendet den Winter vorzeitig und wird nicht mehr über die Schanze gehen.

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Kein Risiko

Die zweifache Saisonsiegerin verpasst damit die ausstehenden Skifliegen in Vikersund und in Planica.

"Am Ende der Saison merke ich deutlich, dass die Energie nicht mehr ausreicht. Meine Kraftreserven sind weitgehend aufgebraucht und es fällt mir schwer, die nötige Spannung zu halten", sagt Eder.

ÖSV-Cheftrainer Thomas Diethart will kein Risiko eingehen

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Frauen-Cheftrainer Thomas Diethart hat Verständnis für den Rückzug seiner Topspringerin. 

"Wenn die Energiereserven nicht mehr vollständig vorhanden sind, macht es keinen Sinn, dort an den Start zu gehen. Dazu kommt natürlich auch der Sicherheitsaspekt, weshalb wir kein unnötiges Risiko eingehen wollen." 

Skispringen ÖSV
kurier.at, cg  | 

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