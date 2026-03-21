Keine Energie: ÖSV-Skispringerin Eder beendet die Saison vorzeitig

Das österreichische Frauen-Skisprung-Team muss im Saisonfinish ohne Lisa Eder auskommen. Die 24-jährige Salzburgerin beendet den Winter vorzeitig und wird nicht mehr über die Schanze gehen.

Kein Risiko

Die zweifache Saisonsiegerin verpasst damit die ausstehenden Skifliegen in Vikersund und in Planica.

"Am Ende der Saison merke ich deutlich, dass die Energie nicht mehr ausreicht. Meine Kraftreserven sind weitgehend aufgebraucht und es fällt mir schwer, die nötige Spannung zu halten", sagt Eder.