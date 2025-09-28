Nur 2 Punkte in 2 Springen: Missglücktes Comeback von ÖSV-Star Huber

12 Monate hatte Daniel Huber keine offizielle Startnummer mehr getragen und diese lange Wettkampfpause merkte man dem Team-Olympiasieger (2022) bei seinem Comeback auch an. Beim Kontinentalcup in Hinterzarten musste sich der 32-Jährige mit den Rängen 29 und 36 zufriedengeben und holte damit nur zwei Punkte.

Nach der schweren Knorpelverletzung im Knie konnte man von Daniel Huber allerdings auch keine Wunderdinge erwarten. 3 Startplätze für den Weltcup Zumal die beiden Bewerbe auf der Normalschanze in Hinterzarten auch prominent besetzt waren, weil im Kontinentalcup drei Nationen einen zusätzlichen Startplatz für den Weltcup-Auftakt im November in Lillehammer ergattern können.

Jonas Schuster war im Kontinentalcup in Hinterzarten der beste ÖSV-Skispringer

Das österreichische Team ist auf diesen sechsten Weltcup-Startplatz dringend angewiesen und nach den ersten beiden Bewerben in Hinterzarten ist zumindest ein ÖSV-Adler auf Kurs: