3 Punkte fehlten zum Sieg: ÖSV-Jungstar Embacher sorgte für Sensation

Österreich hat einen neuen Senkrechtstarter im Skispringen: Stephan Embacher gelang eine Punktlandung in der Weltspitze: Nach seinem vierten Platz am Dienstag auf der Normalschanze landete der 19-jährige Tiroler am Mittwoch auf der Großschanze in Falun auf Rang 2.

Embacher wird seit langem als künftiger Superstar und Seriensieger gehandelt. Der junge Tiroler ist mehrfacher Juniorenweltmeister und wird bereits mit Gregor Schlierenzauer verglichen.

Kein Skispringer hat in seiner Karriere mehr Weltcuppunkte gesammelt als Stefan Kraft. Inzwischen liegt er schon bei 15.911 Zählern.

In Falun musste sich Embacher nur dem Slowenen Anze Lanisek geschlagen geben. Mit Sprüngen auf 128,5 und 129 Meter flog der Brixentaler seinen ersten Podestplatz ein - musste aber lange zittern. Denn der Computer hatte einen Aussetzer, weshalb Embacher erst nachträglich in die Wertung kam