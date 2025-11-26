Wintersport

3 Punkte fehlten zum Sieg: ÖSV-Jungstar Embacher sorgte für Sensation

Stephan Em
Der 19-jährige Stephan Embacher wurde in Falun Zweiter. Fünf Österreicher landeten in den Top Ten.
Von Christoph Geiler
26.11.25, 17:03
Österreich hat einen neuen Senkrechtstarter im Skispringen: Stephan Embacher gelang eine Punktlandung in der Weltspitze: 

Nach seinem vierten Platz am Dienstag auf der Normalschanze landete der 19-jährige Tiroler am Mittwoch auf der Großschanze in Falun auf Rang 2.

Embacher wird seit langem als künftiger Superstar und Seriensieger gehandelt. Der junge Tiroler ist mehrfacher Juniorenweltmeister und wird bereits mit Gregor Schlierenzauer verglichen.

In Falun musste sich Embacher nur dem Slowenen Anze Lanisek geschlagen geben. Mit Sprüngen auf 128,5 und 129 Meter flog der Brixentaler seinen ersten Podestplatz ein - musste aber lange zittern.

Denn der Computer hatte einen Aussetzer, weshalb Embacher erst nachträglich in die Wertung kam

"Das ist ein Megatag", jubelte der Stams-Schüler, der schon die Qualifikation gewonnen hatte. 

Gleich fünf Österreicher landeten in den Top Ten. Daniel Tschofenig (127/129) wurde vor Jan Hörl (125/126,5) Vierter. Manuel Fettner (128/123,5) belegte Rang 7. Halbzeitleader Stefan Kraft fiel auf Platz 9 zurück.

kurier.at, cg 

