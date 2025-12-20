Ein 22-Jähriger rettete die Ehre der ÖSV-Skispringer

Erst durch die Babypause von Stefan Kraft war Jonas Schuster vor drei Wochen in das österreichische Weltcupteam gerutscht, bei der Tournee-Generalprobe in Engelberg sprang der 22-jährige Tiroler nun für seine prominenten Kollegen in die Bresche.

Während Routinier Stefan Kraft (14.) und Weltcup-Gesamtsieger Daniel Tschofenig (16.) weit unter ihren Möglichkeiten blieben, landete Jonas Schuster auf dem fünften Rang und erreichte damit sein bestes Ergebnis im Weltcup .

Die Formkurve des 22-Jährigen zeigt seit seinem Einstieg in den Weltcup steil nach oben: Im Moment ist Schuster beinahe noch der stabilste Springer in einem ÖSV-Team mit schwankenden Leistungen.

"Ich bin megahappy, ich bin froh, dass ich es runtergebracht habe."

Ein kleines Erfolgserlebnis konnte Jan Hörl verbuchen, der heuer schon zwei Mal nicht den Sprung in den 2. Durchgang schaffte. In Engelberg meldete sich der 26-jährige Pongauer mit Rang acht zurück.