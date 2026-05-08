Nach langem Anlauf: Premiere für die Vierschanzentournee der Frauen

Alle Schanzen und Events dieser Welt hatten die Skispringerinnen in den letzten 20 Jahren erobert: Die WM, den Weltcup, die Olympischen Spiele, sogar auf den Skiflug-Schanzen durften die Frauen schon ihr Können unter Beweis stellen. Nur ein Wettkampf war bislang Tabuzone: Die Vierschanzentournee.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / FREDRIK SANDBERG Julia Mühlbacher hält die Fahnen des österreichischen Frauen-Skispringens hoch

Große Aufwertung Nach mehreren Anläufen und zahlreichen Diskussionen wird es heuer aber endlich so weit sein: Am 28. Dezember dürfen die Skispringerinnen in Oberstdorf zu ihrer ersten Vierschanzentournee abheben. Die Bewerbe der Frauen sind in das Wettkampfprogramm der Männer eingebettet. So werden die Skispringerinnen immer am Tag der Herren-Qualifikation im Einsatz sein.