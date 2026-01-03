Vierfachsieg in der Qualifikation: Starke ÖSV-Adler am Bergisel

"Wir wollen Domen Prevc ärgern." Diese Devise hatte der österreichische Cheftrainer Andreas Widhölzl für die beiden Heimspringen in Innsbruck und in Bischofshofen ausgegeben.

In der Qualifikation am Bergisel setzten die ÖSV-Adler dieses Vorhaben gekonnt in die Tat um. Die Österreicher feierten auf der Hausschanze einen Vierfachsieg , während Tournee-Leader Prevc als 30 . einen Absturz fabrizierte.

Jan Hörl ragte mit seinem Sprung auf 128 Meter aus der starken ÖSV-Mannschaft heraus. Der Pongauer gewann die Qualifikation vor Stefan Kraft (127,5), Stephan Embacher (125) und Daniel Tschofenig (126). Manuel Fettner (122,5) rundete als Siebenter das fabelhafte Ergebnis ab.

Damit lagen die Österreicher deutlich vor dem souveränen Tournee-Leader Domen Prevc, der die Springen in Oberstdorf und in Garmisch klar gewonnen hatte.

Der Slowene musste sich mit Rang 30 begnügen, bei widrigen Windbedingungen war Prevc nur auf 112 Meter gekommen und verlor in einem Sprung über 20 Punkte auf den Tournee-Zweitplatzierten Jan Hörl.

"Man muss schon sagen, dass er es ganz schlecht hatte. Ich glaube, er wird im Wettkampf wieder angreifen", sagte Jan Hörl.