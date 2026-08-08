Höhenflug in Courchevel: Tschofenig siegt beim Sommer-Grand-Prix
Österreichs Skispringer präsentierten sich bei der zweiten Station des Sommer-Grand-Prix in Courchevel in bestechender Form. Gleich fünf ÖSV-Adler landeten auf der Olympia-Schanze von 2030 in den Top Ten.
Der überragende Athlet war freilich Daniel Tschofenig, der sich den Sieg sicherte.
Beim Auftakt des Sommer-Grand-Prix in Wisla war Österreich noch erfolgreich durch die 3. Garde der heimischen Skispringer vertreten worden. In Courchevel schickte Cheftrainer Andreas Widhölzl nun das Nationalteam ins Rennen - mit Erfolg.
Die Österreicher präsentierten sich mannschaftlich stark: Hinter Sieger Daniel Tschofenig landeten gleich vier weitere ÖSV-Adler in den Top Ten: Maximilian Ortner wurde vor Stephan Embacher Vierter, Jonas Schuster (7.) und Stefan Kraft (9.) komplettierten das tolle Mannschaftsergebnis.
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