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Wintersport

Höhenflug in Courchevel: Tschofenig siegt beim Sommer-Grand-Prix

Daniel Tschofenig gewann bei der 2. Station des Sommer-Grand-Prix. In den Top Ten landeten gleich fünf ÖSV-Skispringer.
Christoph Geiler
08.08.2026, 19:57

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Ski Jumping Four Hills Tournament - Stage 1

Österreichs Skispringer präsentierten sich bei der zweiten Station des Sommer-Grand-Prix in Courchevel in bestechender Form. Gleich fünf ÖSV-Adler landeten auf der Olympia-Schanze von 2030 in den Top Ten. 

Der überragende Athlet war freilich Daniel Tschofenig, der sich den Sieg sicherte.

Aus dem Häfn auf das Podest: Die Auferstehung eines Aussortierten

Beim Auftakt des Sommer-Grand-Prix in Wisla war Österreich noch erfolgreich durch die 3. Garde der heimischen Skispringer vertreten worden. In Courchevel schickte Cheftrainer Andreas Widhölzl nun das Nationalteam ins Rennen - mit Erfolg.

Die Österreicher präsentierten sich mannschaftlich stark: Hinter Sieger Daniel Tschofenig landeten gleich vier weitere ÖSV-Adler in den Top Ten: Maximilian Ortner wurde vor Stephan Embacher Vierter, Jonas Schuster (7.) und Stefan Kraft (9.) komplettierten das tolle Mannschaftsergebnis.

Skispringen Österreichischer Skiverband (ÖSV)
kurier.at, cg  | 

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