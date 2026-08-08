Höhenflug in Courchevel: Tschofenig siegt beim Sommer-Grand-Prix

Österreichs Skispringer präsentierten sich bei der zweiten Station des Sommer-Grand-Prix in Courchevel in bestechender Form. Gleich fünf ÖSV-Adler landeten auf der Olympia-Schanze von 2030 in den Top Ten.

Der überragende Athlet war freilich Daniel Tschofenig, der sich den Sieg sicherte.