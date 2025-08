Nach Verletzungsserie: Auftakt zum Sommer-Grand-Prix ohne ÖSV-Stars

Wenn die Skispringer am Wochenende in Courchevel zum Sommer-Grand-Prix abheben, dann werden die Namen der österreichischen Topstars auf der Startliste fehlen. Das ÖSV-Nationalteam verzichtet gänzlich auf ein Antreten beim Auftakt-Bewerb und wird in Folge auch noch andere Wettkämpfe auslassen.