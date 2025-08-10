Sensationssieg vor allen Stars: ÖSV-Talent siegt in Courchevel

Niklas Bachlinger hat beim zweiten Bewerb zum Sommer-Grand-Prix in Courchevel alle Konkurrenten überflügelt. Und in Frankreich war keineswegs Laufkundschaft des Skispringens am Start. Die Norweger Marius Lindvik und Johan Andre Forfang? Beide Olympiasieger. Der Pole Kamil Stoch? Weltmeister, Olympiasieger und Tourneesieger. Sein Landsmann Dawid Kubacki? Ebenfalls Weltmeister und Tourneesieger.

Niklas Bachlinger ließ sie alle hinter sich und gewann am Ende vor den beiden Deutschen Philipp Raimund und Luca Roth. Es war für den jungen Vorarlberger gleich in doppelter Hinsicht ein Premierensieg. Denn erstmals wurde in Courchevel das neue Wettkampfformat ausprobiert, bei dem die 50 Springer in 10 Fünfergruppen eingeteilt werden und jeweils die besten zwei ins Finale weiterkommen.