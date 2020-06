Schlierenzauer freut sich aufs unbekannte Land

Gregor Schlierenzauer beendete in Lillehammer am Samstag nicht nur die eigene Durststrecke. Seit seinem Erfolg am 7. Dezember 2013 in Lillehammer gab es in 20 Weltcupbewerben keinen österreichischen Sieger. Der Sieger im ÖSV-Team ist nach den ersten fünf Bewerben aber Michael Hayböck. Der 23-jährige Oberösterreicher wurde beim zweiten Bewerb in Lillehammer (wurde nach nur einem Durchgang gewertet) Dritter. Das ist er auch im Gesamtweltcup: Dritter und somit bester Österreicher.

Vier Springer brachen am Montag Richtung Heimat auf (Loitzl und Diethart bleiben noch in Lillehammer zum Trainieren), fliegen aber schon am Mittwoch weiter in Richtung Ural. Im russischen Springerzentrum von Nischni Tagil findet am Wochenende der erste Weltcupbewerb statt. "Jetzt geht es weiter ins Unbekannte, dort wissen wir alle nicht, was uns erwartet", sagte Hayböck. Beim Sommer-Grand-Prix im September 2013 war kein Österreicher am Start gewesen.

Auch Gregor Schlierenzauer freut sich schon auf die Herausforderung Russland, wo er viele Trainingssprünge absolvieren will. "Ich freu mich jetzt auf eine neue Schanze, wo man sich vielleicht vom Zugang her ein bisschen langsamer herantastet, das schadet gar nicht. Einmal sechs, sieben Sprünge hintereinander abzurufen, das tut mir sicher gut. Damit hoffe ich, dass ich einen weiteren Schritt machen kann."