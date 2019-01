Saison-Aus für Deutschen Siegel nach Sturz in Zakopane

Für den deutschen Skispringer David Siegel ist die Saison nach einem Kreuzbandriss beendet. Dies teilte der Deutsche Skiverband nach einer Untersuchung am Montag mit. Siegel war am Samstag in Zakopane nach einem Sprung auf 142,5 m gestürzt, er habe sich dabei eine komplexe Knieverletzung zugezogen.

Das deutsche Quartett hatte den Team-Bewerb trotz des Sturzes 0,1 Punkte vor Österreich gewonnen.