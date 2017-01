Österreichs Skisprung-Quartett mit Gregor Schlierenzauer, Andreas Kofler, Manuel Fettner und Schluss-Starter Michael Hayböck hat am Sonntag in Zakopane als Vierter das Podest um 10,2 Punkte verpasst. Der Sieg ging an die ohne Severin Freund angetretenen Deutschen mit 1.116,3 Zählern vor Polen (+ 5,1) und Slowenien (13,6).

Die ohne ihre Nummer eins, dem rekonvaleszenten Stefan Kraft, angetretenen Österreicher waren auch nach dem ersten Durchgang auf dem vierten Zwischenrang gelegen.

Im Nationencup führt Polen nun mit 2.747 Punkten 268 Zähler vor Österreich. Am Sonntag (16.00) geht in Zakopane ein Einzelbewerb über die Schanze.