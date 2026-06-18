Goldi-Entdecker und Skisprung-Pionier: Trauer um Richard Dieß
Wann immer rund um die Sprungschanzen von Richard Dieß die Rede war, dann wurde stets nur in höchsten Tönen geschwärmt. Ohne den Skisprung-Pionier aus dem Innviertel wären viele spätere Überflieger am Boden geblieben.
Richard Dieß war es zu verdanken, dass plötzlich auch Oberösterreicher im Skispringen Karriere machten. Allen voran Andreas Goldberger, der seinerzeit von Dieß entdeckt und gefördert wurde.
Wegbereiter & Wegbegleiter
Im Alter von 93 Jahren starb Richard Dieß Anfang dieser Woche. Mit ihm verliert das österreichische Skispringen einen exzellenten Trainer, der im Hintergrund als Wegbereiter und Wegbegleiter fungierte.
Ohne ihn hätte es oberösterreichische Skispringer wie Franz Neuländtner (2 Weltcupsiege, 2 WM-Medaillen), Werner Rathmayr (4 Weltcupsiege) oder eben den legendären Andreas Goldberger nicht gegeben.
Richard Dieß selbst wagte sich auch noch im hohen Alter über die Sprungschanze und startete in der Masters-Klasse. Seinen letzten Sprung absolvierte er mit 80 Jahren.
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