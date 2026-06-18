Goldi-Entdecker und Skisprung-Pionier: Trauer um Richard Dieß

Wann immer rund um die Sprungschanzen von Richard Dieß die Rede war, dann wurde stets nur in höchsten Tönen geschwärmt. Ohne den Skisprung-Pionier aus dem Innviertel wären viele spätere Überflieger am Boden geblieben.

Richard Dieß war es zu verdanken, dass plötzlich auch Oberösterreicher im Skispringen Karriere machten. Allen voran Andreas Goldberger, der seinerzeit von Dieß entdeckt und gefördert wurde.