ÖSV-Adler enttäuschen zum Saisonauftakt

Die Zeiten, in denen bei Mannschaftsbewerben der Sieg für die österreichischen Skispringer reserviert war, dürften endgültig der Vergangenheit angehören. Inzwischen müssen die einstigen Überflieger bereits froh sein, wenn ihnen der Sprung in den Finalbewerb der besten acht Nationen gelingt.

Beim Saisonauftakt in Klingenthal wäre das österreichische Quartett ( Schlierenzauer, Hayböck, Kofler, Kraft) beinahe schon in der Qualifikation gescheitert (0,1 Punkte Vorsprung auf Polen), am Ende wurden die Österreicher im Finaldurchgang Letzte. Platz acht ist ein historischer Flop, Österreich war in einem Teambewerb noch nie schlechter.

Eines zeigte der erste Wettkampf jedenfalls bereits auf: die Österreicher haben Nachholbedarf. Der Sieger Deutschland scheint im Moment ohnehin außer Reichweite, aber selbst die Finnen und die Schweiz waren diesmal besser.

Endstand: 1. Deutschland 1.098,0 Markus Eisenbichler 131,0/142,0 Richard Freitag 132,0/136,5 Andreas Wellinger 133,5/139,5 Severin Freund 130,5/135,0 2. Japan 1.068,9 Reruhi Shimizu 137,0/130,0 Daiki Ito 133,5/135,0 Noriaki Kasai 136,5/136,0 Taku Takeuchi 135,0/134,5 3. Norwegen 1.061,2 Rune Velta 130,5/129,5 Anders Jacobsen 129,0/127,0 Anders Fannemel 136,0/144,0 Anders Bardal 133,5/137,0 4. Finnland 1.018,3 Jarkko Määttä 131,5/134,0 Sami Niemi 131,5/121,0 Anssi Koivuaranta 128,0/132,0 Lauri Asikainen 141,0/141,5 5. Slowenien 1.015,6 Jurij Tepes 129,0/127,0 Robert Kranjec 126,5/128,5 Jernej Damjan 128,0/134,0 Peter Prevc 129,0/139,0 6. Tschechien 1.012,5 Jakub Janda 133,5/127,5 Antonin Hajek 126,5/123,5 Jan Matura 131,5/128,0 Roman Koudelka 141,5/143,0 7. Schweiz 973,4 Kilian Peier 127,0/126,0 Luca Egloff 125,0/118,0 Gregor Deschwanden 127,0/132,5 Simon Ammann 143,5/136,0 8. Österreich 968,0 Stefan Kraft 134,0/131,0 Andreas Kofler 122,5/128,5 Michael Hayböck 124,0/127,0 Gregor Schlierenzauer 125,0/129,5