Skispringen: Letztes Fünkchen Hoffnung

Ein schwacher Trost, dass es nun auf die erklärten Lieblingsschanzen des 22-jährigen Tirolers geht. Mit dem ehrwürdigen Holmenkollen in Oslo, wo am Sonntag gesprungen wird (14.15 Uhr, live in ORFeins) verbindet Schlierenzauer ganz besondere Erinnerungen. Im Vorjahr hatte er ebendort mit WM-Gold einen seiner emotionalsten Triumphe gefeiert. Vor der Rückkehr an die Stätte des Erfolges erklärte er deshalb: "Ich will den Wettkampf einfach genießen."



Um doch noch die Mini-Chance auf seinen zweiten Weltcup-Gesamtsieg nach 2008/’09 zu wahren, muss Gregor Schlierenzauer in Oslo wohl zumindest auf dem Podest landen – auf jeden Fall aber vor seinem Widersacher Anders Bardal. Dann wäre noch ein spannenderes Weltcup-Finale auf der Flugschanze in Planica garantiert. Auch Schlierenzauer setzt noch Hoffnungen auf das Fliegen. "Im Skifliegen kann noch einmal viel passieren", meint der Stubaier. Allerdings: In diesem Winter war Gregor Schlierenzauer in einem Skifliegen noch nie besser als Siebenter.