Kuopio-Qualifikation erneut verschoben

Die Qualifikation für den Skisprung-Weltcupbewerb in Kuopio ist neuerlich verschoben worden. Nachdem sie bereits am Montagabend wegen zu starken Windes abgesagt worden war, erfolgte auch am Dienstagvormittag eine Verschiebung. Die Qualifikation soll nun unmittelbar vor dem Wettkampf um 16.00 Uhr nachgeholt werden.