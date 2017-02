Skispringen: Iraschko-Stolz in Hinzenbach Vierte

Sara Takanashi hat am Sonntag auch den zweiten Bewerb in Hinzenbach gewonnen und damit ihren 52. Weltcup-Erfolg gefeiert. Auf Herren-Rekordsieger Gregor Schlierenzauer fehlt der Japanerin damit nur noch ein Sieg. Takanashi gewann vor der Deutschen Carina Vogt und der Norwegerin Maren Lundby. Daniela Iraschko-Stolz verpasste das Podest als Vierte um nur 1,9 Punkte.

Mit Chiara Hölzl und Jacqueline Seifriedsberger landeten auch die weiteren beiden WM-Kandidatinnen des ÖSV in den Top Ten, und zwar auf den Plätzen sechs bzw. acht. "Schade, dass es hier nicht mit dem Stockerl geklappt hat", meinte Iraschko-Stolz, die auch am Samstag Fünfte geworden war.

Skisprung-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Vogt kommt als "Spezialistin" für Großereignisse rechtzeitig wieder in Form und sorgte mit Rang zwei für ihr bisher bestes Saisonergebnis. Die Nordischen Weltmeisterschaften in Lahti beginnen am 22. Februar.