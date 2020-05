Hayböck bremste mit dem Kopf im Schnee

Dem österreichischen Team werden beim Springen in Willingen am kommenden Wochenende die zwei größten Stars fehlen: Gregor Schlierenzauer verzichtet, Thomas Morgenstern arbeitet an seinem Comeback.

Nur wenige Tage vor den Olympischen Spielen in Sotschi werden noch zwei Weltcup-Einzelbewerbe ausgetragen. Das ÖSV-Sextett in Deutschland bilden die Olympia-Teilnehmer Thomas Diethart, Michael Hayböck und Andreas Kofler sowie Manuel Poppinger, Manuel Fettner und Stefan Kraft.