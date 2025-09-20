Zu großes Risiko: ÖSV-Springerinnen starten nicht auf der Olympiaschanze

Die Generalprobe auf den neuen Olympia-Schanzen in Predazzo wird zum schmerzhaften Fiasko: Denn gleich zwei Superstars des Frauen-Skispringens verletzten sich auf der Anlage, auf der im Februar um Olympiamedaillen gesprungen wird, schwer.

Nach der Österreicherin Eva Pinkelnig erlitt auch die Kanadierin Alexandria Loutitt, die Weltmeisterin von 2023 und Freundin von Daniel Tschofenig, einen Kreuzbandriss.

Auch die Nordische Kombiniererin Haruka Kasai (JPN) kam schwer zu Sturz.