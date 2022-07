Skispringen: Ein Zehntelpunkt fehlte Sara Kramer zum Sieg in Wisla

Skisprung-Ass Sara Marita Kramer hat den Sieg beim Sommer-Grand-Prix-Auftakt am Samstag in Wisla um 0,1 Punkte verpasst. Nach der Halbzeitführung wurde sie von der slowenischen Olympiasiegerin Ursa Bogataj im Finaldurchgang um 3,5 Meter und diesen Minimal-Abstand überflügelt. Weitere 0,1 Zähler hinter der Salzburgerin wurde mit Nika Kriznar eine weitere Slowenin Dritte. Die im ersten Durchgang unerwartete Zweite, die Französin Joséphine Pagnier, wurde 19,4 Zähler zurück Vierte.

Von den ĂĽbrigen Ă–sterreicherinnen kam Chiara Kreuzer als Sechste in die Top Ten. Jacqueline Seifriedsberger, Julia MĂĽhlbacher und Vanessa Moharitsch wurden Elfte, 20. und 21. Am Sonntag folgt ein weiterer Bewerb in Polen.