Nordische WM: Ein halbes ÖSV-Dutzend

Der ÖSV hat am Donnerstag sechs Skispringer für die WM der Nordischen Skisportler in Falun nominiert. Cheftrainer Heinz Kuttin benannte nach Absprache mit seinen Coaches das Sextett Stefan Kraft, Michael Hayböck, Gregor Schlierenzauer sowie Andreas Kofler, Manuel Poppinger und Thomas Diethart. Manuel Fettner, der Team-Weltmeister von 2013, ist damit nicht in Schweden dabei.

Kraft, Hayböck und Schlierenzauer waren nach ihren Leistungen im Weltcup ohnehin fix gewesen, die weiteren Teilnehmer erhielten ihre Plätze nach dem Training am Mittwoch und Donnerstag in Villach. Diethart bekam schließlich den Vorzug vor Fettner. „Um den letzten Platz geht es immer eng her, wir haben versucht, uns ein Gesamtbild zu machen“, erklärte Kuttin. Dabei seien laut dem Cheftrainer die Wettkämpfe und die Trainingsleistungen ebenso einbezogen worden wie „das Gefühl, wie wir uns in Falun verstärken können“.