Die Österreicher wollen am Titisee nicht baden gehen

Am 21. Feber geht es bei der nordischen WM im schwedischen Falun um die erste Medaille für die Skispringer. Dieses Wochenende gastiert im deutschen Titisee-Neustadt der Weltcup, das nächste Wochenende in Vikersund. Die Generalprobe für den WM-Auftakt auf der kleinen Schanze findet auf der größten der Welt statt – weshalb mit Sicherheit etliche Athleten aus der absoluten Weltspitze absagen werden. Eine Absage für Titisee-Neustadt gibt es Andreas Kofler. Er wird in den nächsten Tagen weiter im Training bleiben. Michael Hayböck wird erst am Freitag anreisen und somit Training und Qualifikation auslassen.

Mit dabei ist Gregor Schlierenzauer, mit neun Sieger der erfolgreichste Springer auf deutschen Schanzen. Sein letzter Sieg in Deutschland ( Garmisch) liegt drei Jahre zurück. Auch seine Dominanz ist Geschichte. Doch es gibt diese Saison keinen Überflieger, in den letzten 18 Weltcupspringen konnte kein Athlet zwei Mal hintereinander gewinnen.