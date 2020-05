Comeback von Thomas Morgenstern

Thomas Morgenstern meldet sich nächste Woche zurück beim österreichischen Team. Der Kärntner, der am 30. Oktober 27 Jahre alt wird, war seit der Weltmeisterschaft Anfang März nicht mehr dabei. „Ich bin psychisch, körperlich und gesundheitlich an meine Grenzen gestoßen“, sagte er. Erst behinderte ihn eine Knieverletzung, dann musste er wegen einer Nebenhöhlenoperation pausieren, aber vor allem private Probleme (er trennte sich nach der Geburt von Tochter Lilly von Jugendliebe Kristina) warfen ihn aus der Bahn. „Wenn es im Kopf nicht hinhaut, wird es in keinem Sport zu Spitzenleistungen reichen“, sagte er. Morgenstern hat keinen Sommerbewerb absolviert und abseits der Mannschaft alleine trainiert. „Nächste Woche beim Trainingskurs in Stams und Innsbruck bin ich wieder dabei. Ich freue mich schon auf dem Vergleich mit den Teamkollegen.“

Im Springerteam gibt es im Olympiawinter eine Neuerung, einen zweiten Co-Trainer neben Alexander Diess: Andreas Widhölzl, Olympia-Dritter von Nagano. Nicht mehr dabei ist Silvia Stöttinger. Der Vertrag mit der Physiotherapeutin wurde nicht mehr verlängert.