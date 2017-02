Stefan Kraft hat am Samstag in Oberstdorf seinen ersten Sieg auf einer Skiflug-Weltcupschanze gefeiert. Der Salzburger segelte auf 227,5 und 218 m und verteidigte damit seine Halbzeitführung 5,1 Punkte vor dem Deutschen Andreas Wellinger. Rang drei ging an Gesamtweltcup-Leader Kamil Stoch aus Polen (+ 14,5 Punkte).

Es war der insgesamt dritte Saisonsieg für die ÖSV-Adler, Kraft hatte in Oberstdorf auf der Großschanze schon den Auftakt der Vierschanzentournee gewonnen.

Zweitbester Österreicher an diesem Tag war Michael Hayböck als Siebenter. Manuel Fettner und Gregor Schlierenzauer schafften es als Elfter bzw. 19. nicht in die Top Ten.

Weltcup-Skifliegen in Oberstdorf: