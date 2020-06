Skicrosser und Snowboarder kämpfen um die WM-Plätze

Eine Woche noch, dann werden in Österreich wieder Weltmeister gekürt: Am Kreischberg und im Lachtal findet die Freestyle- und Snowboard-WM statt (15. bis 25. Jänner). Aber nicht nur in der Obersteiermark dreht sich dieser Tage vieles um die bevorstehenden Titelkämpfe, sondern auch im französischen Val Thorens.

Dort finden am Freitag (11 Uhr) und Samstag (11.30 Uhr, jeweils live ORF Sport+) die Weltcup-Bewerbe der Skicrosser statt. Nach fünfwöchiger Zwangspause aufgrund der prekären Schneeverhältnisse ist die erst zweite (!) Weltcup-Station der Saison in Hinblick auf die WM-Startplätze umso wichtiger.

Thomas Zangerl, Sieger beim ersten Weltcup in Nakiska, hat die Norm bereits erbracht, ebenso das Damen-Trio Andrea Limbacher, Katrin Ofner und Christina Staudinger. Damit bleiben für den WM-Bewerb der Herren am Kreischberg (25. Jänner) noch drei Startplätze offen. Österreichs Cheftrainer Gerold Posch ist optimistisch: "Wir haben die rennfreie Zeit gut genützt und auf dem Pitztaler Gletscher gemeinsam mit den Teams aus Deutschland, Kanada, Italien und der Schweiz trainiert."