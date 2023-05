Skicross-Weltmeisterin Andrea Limbacher beendet ihre Karriere

Was wäre wohl alles noch möglich gewesen in der Karriere von Andrea Limbacher, wäre die oberösterreichische Skicrosserin nicht allzu oft vom Pech verfolgt gewesen? 2015 war sie Weltmeisterin, bei der Heim-WM am steirischen Kreischberg wurde sie entsprechend gefeiert, es sollte der unübertroffene Höhepunkt in der sportlichen Laufbahn der inzwischen 33-Jährigen bleiben.