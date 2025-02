Ski-WM live: ÖSV-Herren kämpfen in Team-Kombi um nächste Medaille

Den reinen Speedfahrern bietet sich am Mittwoch bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm die letzte Chance auf eine Medaille. Österreich schickt in der Teamkombi (10.00/Abfahrt, 13.15/Slalom, live ORF1) die Duos Vincent Kriechmayer/Manuel Feller, Daniel Hemetsberger/Fabio Gstrein, Stefan Babinsky/Marco Schwarz und Stefan Eichberger/Dominik Raschner ins Rennen. "Das ist wahrscheinlich sogar der Bewerb, wo ich mit dem größten Grinsen reingehe", sagte Feller.