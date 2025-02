ÖSV-Sportdirektor Stecher vor WM: "Dann entsteht plötzlich ein Loch"

Mario Stecher geht in seine erste WM als offizieller Sportdirektor des ÖSV. Die alpinen Erfolge waren in diesem Winter eher überschaubar. Während das Frauen-Team in Person von Cornelia Hütter immerhin zwei Saisonsiege vorweisen kann, sind die Herren seit 31 Rennen sieglos.

KURIER: Ist das Glas halb voll oder halb leer?

Mario Stecher: Ich bin jemand, der von Haus aus positiv eingestellt ist. Also ist für mich das Glas auf jeden Fall halbvoll. Ich bin überzeugt, dass wir mit den Leuten, die uns gerade zur Verfügung stehen, sehr wohl gut performen werden. Wir haben in jeder Disziplin jemanden, der vorne mitmischen kann.