Neue Bewerbe und neue Konzepte: Saalbach wird die WM der Premieren

Am Dienstag wird die Heim-Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm eröffnet. Was erwartet die Fans in den kommenden zwei Wochen? Der KURIER gibt einen Überblick. Ausverkaufte WM Das Ziel dieser Heim-WM ist ambitioniert. Denn Saalbach-Hinterglemm 2025 soll nichts weniger als die erste WM werden, bei der alle Bewerbe ausverkauft sind. Das Zielstadion hat eine Kapazität von 15.000 Besuchern, insgesamt wurden 150.000 Tickets aufgelegt.

© ÖSV Das imposante Zielstadion der WM in Saalbach-Hinterglemm

Noch gibt’s gerade für die Frauen-Rennen noch genügend Karten, in den letzten Tagen ist die Nachfrage aber merklich gestiegen. Eine einzigartige Gelegenheit, die WM zu verfolgen, bietet sich allen Skiläufern. Wer ein Skiticket besitzt, kann die Bewerbe gratis entlang der WM-Pisten verfolgen. Der ÖSV rechnet mit Tausenden Kiebitzen.

Ein Zielstadion Die WM 2023 war eine geteilte WM, die Frauen bestritten ihre Bewerbe in Méribel, die Herren waren in Courchevel im Einsatz. Im engen Glemmtal gibt’s auch aus Platzgründen nur einen Veranstaltungsort. Das offizielle Motto lautet: 1 Berg, 11 Rennen, 1 Ziel – der Schauplatz aller Wettkämpfe ist der Zwölferkogel.

© GEPA pictures / GEPA pictures/ Harald Steiner

Eröffnung mit Medaillen Seien wir ehrlich: Die Faszination von Eröffnungsfeiern ist – von Olympischen Spielen einmal abgesehen – meist enden wollend. Außerdem: Wer will schon einer Rede von FIS-Präsident Johan Eliasch lauschen? Um die WM gleich mit einem Highlight zu beginnen, wird am Dienstag der Teambewerb quasi in die Eröffnungsfeier integriert. Für den ÖSV könnte dieser Auftakt Goldes wert sein: Eine Medaille am ersten Tag wäre ein Befreiungsschlag und würde viel Last von den Schultern der österreichischen Mannschaft nehmen.

Kombination Die WM in Saalbach-Hinterglemm erlebt die Premiere eines Wettkampfs, den es in dieser Form im Weltcup noch nie gegeben hat. Die ungeliebte Kombination, die in den letzten Jahren in der Bedeutungslosigkeit versunken ist, erlebt als Mini-Teambewerb ein spektakuläres Revival. In Saalbach bilden nun ein Abfahrer und ein Slalomläufer ein Duo, pro Nation sind vier Zweier-Teams startberechtigt. Dieses neue Format bringt sämtliche Stars an den Start. So wollen zum Beispiel Lindsey Vonn und Mikaela Shiffrin gemeinsam auf Gold-Jagd gehen.

Home of Snow Ein Tirol-Berg hier, ein Salzburg-Haus da, dazu noch andere exklusive, regionale Treffpunkte – bei der WM 2013 in Schladming kochte jeder heimische Tourismusverband sein eigenes Gerstl-Süppchen. Jeder wollte dem Mitbewerber die Show stehlen.

© ÖSV/Home of Snow Das Home of Snow wird der gesellschaftliche Treffpunkt dieser WM

In Saalbach-Hinterglemm sind jetzt erstmals alle unter einem Dach. Das Home of Snow, ein extra errichtetes zweistöckiges Gebäude unweit des Zielstadions, wird in den kommenden zwei Wochen der gesellschaftliche Treffpunkt dieser Weltmeisterschaften. Der ÖSV war Ideengeber für dieses Konzept, bei dem die Tirol Werbung, Salzburger Land und die Verbands-Sponsoren gemeinsam den Skisport hochleben lassen.