Feller will eine Medaille im WM-Slalom: "Wenn ich hier leer ausgehe..."

Es wäre schon fein gewesen, wenn in der Team-Kombi mit Vincent Kriechmayr etwas Zählbares herausgeschaut hätte.

Dass den Tiroler das fuchst, liegt auf der Hand. „Wenn du schon irgendwas in der Tasche hast, wäre es einfacher. So muss es fast im Slalom klappen“, sagt er selbst.

Absolut undenkbar für ihn, dass er nach dem letzten Rennen der WM in Saalbach ohne Medaille die paar Kilometer nach Hause nach Fieberbrunn fährt. „Das ist die wichtigste Woche meiner Karriere“, sagte der 32-Jährige. „Wenn ich hier leer ausgehe, ist das die größte Niederlage, die ich je hatte.“

"Cool für die Fans"

Dass das ÖSV-Team bereits überraschend gut abgeliefert hat, mit 7 Medaillen, davon 2 in Gold, nimmt keinen Druck von Feller: „Dass die Medaillen jetzt da sind, das ist eher für die Allgemeinheit. Ich finde es für die Fans cool, für den Veranstalter.“ Für ihn allerdings zählt nur die eigene Leistung.

Dass sich Feller damit selbst zu viel Druck macht, glaubt ÖSV-Männer-Cheftrainer Marko Pfeifer nicht: „Manu weiß sehr wohl, wenn er so etwas sagt, was er liefern kann. Da mache ich mir bei ihm keine Sorgen.“ Im Kombi-Slalom hat Feller bis zu seinem Ausfall gezeigt, wie schnell er ist. Es war aber bereits der fünfte Slalom-Ausfall in dieser Saison. „Man hat gesehen, wie gut er Teamombi-Slalom gefahren ist, da war er mit Abstand der Beste“, sagte Pfeifer. „Ich hoffe, es gelingt ihm, locker zu bleiben.“